Anziano sparisce da casa: l’appello dei familiari per ritrovarlo (Di domenica 23 agosto 2020) Non si hanno più notizie da ieri mattina, sabato 22 agosto, dalle 10:30, di Itri Dario. Si è allontanato da casa a Ciampino e non ha fatto più rientro. Gli appelli sui social dei familiari per ritrovare l’uomo si rincorrono. ‘Lo stiamo cercando e abbiamo esposto denuncia’ – scrive su Facebook la nipote di Dario. L’uomo guida una Open Agila Bianca targata EN964FV e ieri indossava pantaloni chiari e una camicia a righe azzurre (come quella in foto). La scomparsa è stata denunciata alle forze dell’ordine e sono stati controllati tutti gli ospedali del territorio. La nipote chiede collaborazione e aiuto, per contattarla in caso di avvistamento questo è il numero: 3294025290. Anziano sparisce da casa: l’appello dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

