Anziano scomparso nel lodigiano | si teme il peggio | si cerca nell’Adda

I vigili del fuoco di Lodi hanno cercato per tutta la notte, nel fiume Adda a Maleo (Lodi), Marcello Carminati, 71 anni, ex dipendente in pensione del Comune di Maleo, molto conosciuto in zona. L'allarme per la scomparsa e' stato dato stanotte dalla sua famiglia. La bicicletta dell'uomo è stata ritrovata in riva al fiume Adda all'altezza del ponte Salvo D'Acquisto lungo la ex statale 234. La bicicletta era all'inizio di un sentiero scosceso che porta direttamente sulla sponda: nel suo cestino sono stati ritrovati la canottiera dell'uomo e il suo portafogli con i suoi documenti. Sul posto anche i carabinieri di zona. Da poco, per coadiuvare le ricerche, è atterrato anche un elicottero dei vigili del fuoco al campo sportivo di Maleo che, raccolte le informazioni sull'uomo e sui luoghi, sorvolerà ...

Pescia (Pistoia), 23 agosto 2020 - Non ce l’ha fatta Kostadin Kalaydjieva, 83 anni, il bulgaro sofferente di Alzheimer scomparso dalla sua abitazione di via Donizetti mercoledì scorso e ritrovato ...

Anziano sparisce da casa: l’appello dei familiari per ritrovarlo

Non si hanno più notizie da ieri mattina, sabato 22 agosto, dalle 10:30, di Itri Dario. Si è allontanato da casa a Ciampino e non ha fatto più rientro. Gli appelli sui social dei familiari per ritrova ...

