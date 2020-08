Anziano chiama la polizia in lacrime: “Non ho soldi, non mangio da 5 giorni”. Gli portano la spesa (Di domenica 23 agosto 2020) Un uomo rimasto senza soldi a causa degli alti costi di bollette e affitto ha chiesto aiuto alla polizia, gli agenti hanno comprato prodotti di prima necessità e glieli hanno consegnati Ha contattato la polizia per spiegare di trovarsi in una situazione difficile, disperato e senza denaro e gli agenti hanno deciso di aiutarlo. È … L'articolo Anziano chiama la polizia in lacrime: “Non ho soldi, non mangio da 5 giorni”. Gli portano la spesa NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

