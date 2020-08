Anziano chiama in lacrime la polizia: 'Non ho soldi, non mangio da 5 giorni'. La volante arriva con la spesa (Di domenica 23 agosto 2020) Una storia che ha colpito una comunità intera. Compresa quella dei social. Attraverso un post su , la polizia di Agrigento ha raccontato la vicenda che ha coinvolto un Anziano residente nella città ... Leggi su leggo

Si trova al Centro grandi ustionati di Pisa don Luigi Provenzi, il sacerdote della diocesi di Prato rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere caduto sulle braci di un fuoco acceso per bruciar ...

Una storia che ha colpito una comunità intera. Compresa quella dei social. Attraverso un post su Facebook, la polizia di Agrigento ha raccontato la vicenda che ha coinvolto un anziano residente nella ...

