Anticipazioni Una Vita: Josè e Alodia hanno ucciso Bellita? (Di domenica 23 agosto 2020) Anticipazioni Una Vita: protagonisti del video sottostante sono José e la cameriera Alodia. Precedenti Anticipazioni hanno lasciato intendere che tra il marito di Bellita (che poi morirà) e la giovane nasca qualcosa, al punto da farci sospettare che entrambi abbiano ucciso la cantante: sarà davvero così? Anticipazioni Una Vita: José e Alodia aspettano un baule dal contenuto misterioso La scena si apre con Alodia che arriva in salotto per pulire, mentre José, comodamente seduto in poltrona, legge il giornale. La cameriera inizia a pulire convulsamente. Il padrone di casa è infastidito, e dice alla domestica che lui non è un maniaco ... Leggi su pianetadonne.blog

Cesáreo continua a chiedere informazioni sul misterioso Valdeza, ma non fa caso a una foto su un giornale dove appare il nome “Tenuta Valdeza”: non si tratta quindi di una persona, ma di un luogo.

Non dirlo al mio capo 2 quinta puntata: trama e anticipazioni 16 agosto

Non dirlo al mio capo 2 quinta puntata episodio 9 Da grande. Nina e Enrico, per tentare di salvare il loro matrimonio, tornano a vivere insieme. Enrico, però, non riesce a dimenticare Lisa, che la aiu ...

