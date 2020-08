Annegata una donna a Minusio (Di domenica 23 agosto 2020) Si tratta di un 65enne che era stata data per dispersa: il suo corpo è stato trovato nel lago a otto metri dalla riva Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Annegata una Annegata una donna a Minusio Rsi Bimbo di quattro anni rischia di annegare

Carrara, 23 agosto 2020 - Ancora un bimbo salvato dalle onde, ancora davanti alla Bau beach della Fossa Maestra. Per la terza volta negli ultimi quattro giorni ieri l’ambulanza del 118 è tornata al co ...

Annega in mare al

Stava trascorrendo qualche giorno di vacanza al Lido degli Estensi ma ha perso la vita in mare. E' accaduto a Mirko Balzanelli, 36enne di Bovolone, giovedì 20 agosto nella località balneare ferrarese.

