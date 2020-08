Andrea Crisanti diventa consulente del governo? (Di domenica 23 agosto 2020) Andrea Crisanti potrebbe diventare a breve consulente del governo. Il componente della task force di Regione Veneto contro il Coronavirus poi marginalizzato da Luca Zaia e sfottuto dai colleghi che lo chiamano “zanzarologo” sarebbe in procinto di proporre un piano per quadruplicare i test del tampone per Sars-CoV-2. Lo scrive oggi Il Fatto Quotidiano: Il governo chiede aiuto al professore dei tamponi. A giorni Andrea Crisanti, il direttore della Microbiologia e Virologia dell’università di Padova, manderà a Palazzo Chigi la sua proposta per moltiplicare per quattro i tamponi che si fanno oggi. L’idea nasce dall’interlocuzione con il ministro per i rapporti con ... Leggi su nextquotidiano

