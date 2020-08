Andrea Bocelli ha perso il cane, appello sui social (Di domenica 23 agosto 2020) Brutta disavventura per uno dei cantanti più amati in Italia e all'estero: Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti hanno pubblicato un appello sui social per la perdita del loro cane nel corso delle vacanze in Sardegna.Si tratta di un piccolo levriero italiano color beige chiamato Pallina. L'animale si è smarrito nel tratto da Liscia Ruja, nel comune di Arzachena, fino a Baia Caddinas, nei pressi di Golfo Aranci. 23 agosto 2020 07:38. Leggi su blogo

