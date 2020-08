Andalo (Trento) – Carabiniere aggredito da un orso: catturato (Di domenica 23 agosto 2020) Non si tratterebbe di M49, lʼorso “mago delle evasioni” fuggito nuovamente dal recinto del Casteller. Al momento dellʼaggressione, il militare era impegnato in una breve escursione. Un giovane orso ha ferito un Carabiniere ad Andalo, in Trentino. Attorno alle 22:30 di sabato l’animale, di 121 chili e circa due anni e mezzo d’età, ha aggredito il militare … Leggi su periodicodaily

TgrRaiTrentino : Catturato l'orso responsabile di una aggressione ad Andalo. Qui tutti i particolari - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * « ORSO AGGREDISCE AD ANDALO UN CARABINIERE, L’esemplare è stato trasportato dai foresta… - GustavoSetti7 : RT @TgrRaiTrentino: Un orso ha aggredito un 24enne ad Andalo, in Trentino. Il giovane ha ferite da morsi e graffi. E' in ospedale e le sue… - TgrRaiTrentino : Un orso ha aggredito un 24enne ad Andalo, in Trentino. Il giovane ha ferite da morsi e graffi. E' in ospedale e le… - AgenziaOpinione : provincia autonoma trento * sensore “Janus”: « più sicurezza nelle attività estive per bambini, Il 17 agosto è iniz… -