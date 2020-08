Anche Sinisa Mihajlovic ha il coronavirus: positivo ma asintomatico (Di domenica 23 agosto 2020) Anche Sinisa Mihajlovic ha il Covid-19. Rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Lo comunica il club emiliano. Il tecnico, che è asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal protocollo nazionale. Il Bologna informa inoltre che sono stati effettuati in questi giorni Anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della prima squadra. Leggi su iltempo

TuttoMercatoWeb : Inter, se Conte lascia non solo Allegri. Marotta valuta anche Sinisa Mihajlovic - FCInteristiDoc : Forza #sinisa passerai anche questa! Ti siamo vicini ?? #covid #coronavirus @BfcOfficialPage #inter - tempoweb : Anche #Mihajlovic ha il coronavirus: positivo ma asintomatico #23agosto #bologna #sardegna #covid… - AndreaIncorona8 : Sinisa Mihajlovic positivo al Covid - InteristaForev4 : Un abbraccio e un saluto a Sinisa Mihajlovic! Vincerai anche questa!!! -