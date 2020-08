Anche Dagospia cerca nuovi soci. Vicino l'accordo con Ealixir (Di domenica 23 agosto 2020) Caro direttore, Anche Roberto D'Agostino, in arte Dago, genio e spregiudicatezza, cerca padrone. Il suo canto libero, attraverso il sito Dagospia, forse troverà approdo in Ealixir, società specializzata nella tutela del diritto all'oblio e rimozione di contenuti indesiderati dal web. Quasi un'ossimoro per il "disgraziato sito" che dalle sue pagine non ha mai mancato di anticipare pruriginose news. Ealixir è un mix di competenze tecnologiche e legali, aperta a Milano nel 2018 da Enea Angelo Trevisan, fattura circa sei milioni di euro e poco meno di due milioni di utili (non certificati) nel 2019. Se l'acquisizione, per ora top secret, di una quota significativa dell'irriverente website andasse in porto è verosimile che centuplicherebbero, per mille motivi ... Leggi su iltempo

Il Presidente e Dagospia. Roberto D'Agostino racconta il suo legame con Cossiga Formiche.net Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso verso le nozze. Ma i figli di Romina Power sarebbero contrari

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sarebbero pronti a convolare a giuste nozze, ma i figli del cantante e di Romina Power sarebbero contrari. A svelarlo è Dagospia, secondo cui Yari, Cristel e Romina ...

LO SCAMBIO TRA ARISA E CATERINA COLLOVATI

Naike Rivelli contro Caterina Collovati sulla foto di Arisa: «Maestrina frustrata...Evviva la fi*a». Il post di Arisa contro il body shaming continua a tenere banco. La cantante nei giorni scorsi ha p ...

