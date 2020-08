Amin Younes potrebbe giocare per la squadra di casa, il Fortuna Dusseldorf (Di domenica 23 agosto 2020) Il sito di news sportive e mercato gianlucadimarzio.com riporta del possibile trasferimento di Younes. Amin Younes potrebbe vestire la maglia della propria città natale. E’ … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Amin Younes, esterno offensivo del Napoli, potrebbe tornare a giocare in Germania. Il tedesco di origine libanese è nato a Dusseldorf e potrebbe andare a giocare proprio nella squadra della sua città, ...A return home could be in the cards for Amin Younes. The Napoli winger could in fact join his home town club Fortuna Düsseldorf, who were recently relegated to the Zweite Liga from Frye Bundesliga. Th ...