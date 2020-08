Alluvioni disastrose in Veneto: Zaia firma lo stato di crisi (Di domenica 23 agosto 2020) Luca Zaia sta per firmare la dichiarazione dello stato di crisi per il Comune di Verona e altri comuni del Veronese. La città di Verona e altri comuni come quello di San Pietro in Cariano, Castelnuovo del Garda, Lazise, Pescantina, Bussolengo, Sant’Ambrogio di Valpolicella sono in grandissima difficoltà per le Alluvioni di queste ore. I vigili del fuoco hanno segnalato infatti oltre 120 richieste d’intervento in regione: video e immagini da brivido con persone costrette a navigare nell’acqua. Uno dei più grandi allagamenti si è verificato a Sant’Alessio, a Ponte Pietra. Leggi su sportface

