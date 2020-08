Allerta Meteo Toscana: domani criticità per temporali e rischio idrogeologico (Di domenica 23 agosto 2020) La sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice “giallo” per domani, lunedì 24 agosto, per temporali e rischio idrogeologico, con validità dalle 10 alle 21. Nel pomeriggio di oggi possibili rovesci sparsi e locali temporali in Appennino con colpi di vento e grandinate solo occasionali. domani, dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio, codice giallo per possibilità di temporali sparsi, anche forti, in particolare in Appennino e sulle zone interne centrali e meridionali. Possibili colpi di vento e grandinate.L'articolo Allerta Meteo Toscana: domani criticità per ... Leggi su meteoweb.eu

