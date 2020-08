Allerta Meteo, grave escalation del maltempo sull’Italia: l’alluvione lampo di Verona è solo l’inizio, 1ª tempesta autunnale in atto [LIVE] (Di domenica 23 agosto 2020) Allerta Meteo – Una grave escalation del maltempo è in atto sull’Italia: oggi, nella penultima domenica dell’estate Meteorologica 2020, è iniziata la prima tempesta autunnale della stagione. Le temperature sono già crollate di oltre 10°C in meno di due ore nelle aree di Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, già colpite dal maltempo. Eppure fino al pomeriggio era stata un’altra giornata molto calda, con temperature massime tipicamente estive soprattutto al Sud e nelle zone interne del Centro con +39°C a Caltagirone, +38°C a Caltanissetta e ... Leggi su meteoweb.eu

