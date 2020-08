Allerta Meteo, forte maltempo sull’Italia: MAPPE e BOLLETTINI della protezione civile per Lunedì 24 e Martedì 25 (Di domenica 23 agosto 2020) Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo il Nord Italia, continuerà anche nelle prossime ore quando si estenderà gradualmente prima al Centro e poi anche al Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso i consueti BOLLETTINI evidenziando le condizioni Meteorologiche avverse attese per le prossime ore. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - Corriere : Allerta a Milano per una nuova bomba d’acqua: attivati controlli per Seveso e Lambro|Il... - DPCgov : ?? #AllertaARANCIONE domani, #24agosto, per temporali in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 5 regioni. ?? Consulta il bol… - AllertApc : RT @DPCgov: ?? #AllertaARANCIONE domani, #24agosto, per temporali in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 5 regioni. ?? Consulta il bollettino per… - CentroMeteoITA : #METEO - #ITALIA sotto ATTACCO del violento #MALTEMPO, la Protezione Civile dirama l'#ALLERTA, lista città colpite -