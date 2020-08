Allerta Meteo della Protezione Civile su maltempo (Di domenica 23 agosto 2020) Ecco il nuovo comunicato Stampa della Protezione Civile in data 22 Agosto 2020 per condizioni Meteo avverse. L’ Allerta Meteo è sino ad arancione in parte della Lombardia per il rischio di temporali intensi. Comunicato Stampa maltempo: Allerta arancione in Lombardia per temporali 22 agosto 2020 Allerta gialla in quattro Regioni al Nord Dopo una prolungata fase di generale stabilità Meteorologica, torna il maltempo sul nostro Paese, in particolare al Nord. Un sistema perturbato di origine atlantica, infatti, raggiungerà nelle prossime ore le regioni settentrionali, causando un graduale peggioramento delle condizioni ... Leggi su meteogiornale

