Allenatori Serie B 2020-2021, il borsino delle panchine: novità ad Ascoli, Lecce e Chievo (Di domenica 23 agosto 2020) Allenatori Serie B 2020-2021 – Non solo massimo campionato. Anche in cadetteria la situazione delle panchine è in continuo movimento, così come descrittovi da settimane su queste pagine. Ad Allenatori sulla via della riconferma e incredibilmente allontanati si susseguono al contrario tecnici pronti ad andare e poi invece ben saldi in sella. A tal proposito, da evidenziare le situazioni di Ascoli e Lecce. A colpi di tweet e agitazioni le ultime settimane in casa marchigiana, con i continui botta e risposta tra il presidente Pulcinelli e l’allenatore Dionigi. Domani però potrebbe arrivare la definitiva separazione tra le parti e la scelta dei bianconeri virerà su un altro allenatore. Scossone ... Leggi su calcioweb.eu

Allenatori Serie B: il punto tra conferme e ribaltoni

Il Parma ha esonerato Roberto D’Aversa: il tecnico, sulla panchina gialloblu dal dicembre 2016, aveva vedute differenti circa il futuro prossimo del club. In arrivo ora Fabio Liverani. Il Parma ha eso ...

Juve, ecco lo staff di Andrea Pirlo

TORINO - La nuova Juventus sta prendendo forma: la stagione 2020/21 sta per cominciare e i bianconeri sono pronti a ripartire da Andrea Pirlo. Il nuovo allenatore sta puntellando il suo staff: il suo ...

