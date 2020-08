Alex Zanardi, il neurochirurgo gela tutti: “Cosa accadrà” (Di domenica 23 agosto 2020) Alex Zanardi, il neurochirurgo gela tutti: “Cosa accadrà nei prossimi mesi”. Le parole arrivano in un’intervista al Corriere della Sera. Solo pochi giorni fa il comunicato sanitario rilasciato dal San Raffaele di Milano aveva riaperto le speranze: “Il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi-intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta”. Alex Zanardi sta meglio, è quello che abbiamo pensato tutti. Ed effettivamente un miglioramento c’è stato. Ma cosa significa davvero passare da terapia intensiva a cure semi-intensive? E quali sono ... Leggi su howtodofor

LiaCapizzi : Due mesi fa (19 giugno) l'incidente. Il nostro silenzio - rispettoso per Daniela e Niccolò - si accompagna al pensi… - SkyTG24 : Alex Zanardi, ospedale San Raffaele: “miglioramenti significativi” - HuffPostItalia : Alex Zanardi in miglioramento. 'Il paziente ha risposto' - ASgrulletti : RT @LiaCapizzi: Londra 2012 è la data spartiacque, da lì in poi è cambiata la percezione delle persone nei confronti degli atleti disabili.… - JrcgJean : RT @lapoelkann_: Hai aiutato la campagna senza pensarci un attimo . Sei una splendida persona e un esempio di Resilienza e Vita . Caro Alex… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi Alex Zanardi, il neurochirurgo gela tutti: “Cosa accadrà nei prossimi mesi” ViaggiNews.com La forza di Zanardi

Più di due mesi di incubo e ora il percorso di riabilitazione, lungo e instabile, di un campione che ha dato lezioni di fiducia all’Italia Fuori dalla curva, fuori dalla terapia intensiva, fuori da un ...

ZANARDI: in Atto dei MIGLIORAMENTI! Ecco cosa bisogna Aspettarsi per i prossimi mesi

Una bella e incoraggiante notizia arriva dall'ospedale San Raffaele di Milano. Alex Zanardi, il campione paralimpico protagonista di un brutto incidente lo scorso 19 giugno scorso in provincia di Sien ...

Più di due mesi di incubo e ora il percorso di riabilitazione, lungo e instabile, di un campione che ha dato lezioni di fiducia all’Italia Fuori dalla curva, fuori dalla terapia intensiva, fuori da un ...Una bella e incoraggiante notizia arriva dall'ospedale San Raffaele di Milano. Alex Zanardi, il campione paralimpico protagonista di un brutto incidente lo scorso 19 giugno scorso in provincia di Sien ...