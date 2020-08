Alena Seredova: nella nuova famiglia, mamma dolcissima (Di domenica 23 agosto 2020) Alena Seredova ha pubblicato su Instagram un tenero scatto insieme a due dei suoi figli. La dolce mamma appare felice della sua nuova famiglia e molto fiera! Alena è da poco diventata mamma per la terza volta. Dopo David Lee e Louis (i primi figli, avuti dalla relazione con il portiere Buffon), infatti, a Maggio ha dato alla luce la sua terzogenita, Vivienne Charlotte, nata dall’amore con AlessandroArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Ilaria D’Amico punge Alena Seredova: 'Buffon non era felice' - erasmo401 : D'Amico punge Seredova - FilmNewsItaly : Ilaria D’Amico punge Alena Seredova: 'Buffon non era felice' - zazoomblog : Ilaria D’amico rovinafamiglie? La sua risposta forse non piacerà ad Alena Seredova (Foto) - #Ilaria #D’amico… - flavioneviano : Alena Seredova è 100 mila volte meglio di Ilaria D'Amico!! -

Ultime Notizie dalla rete : Alena Seredova Alena Seredova: nella nuova famiglia, mamma dolcissima SoloDonna Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, la verità sulla loro relazione: “Lui non era felice ed io…”

Si torna a parlare della chiacchieratissima relazione tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. Quando si sono conosciuti erano entrambi sposati, lui con la modella Alena Seredova, lei con Rocco Attisani. Era ...

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon: «Io una rovinafamiglie?». La risposta che non lascia dubbi

. Ilaria D'Amico non ci sta a sentirsi dare della rovinafamiglie. La giornalista sportiva ha risposto piccata alla domanda su se si sentisse una rovinafamiglie in relazione alla nascita della sua rela ...

Si torna a parlare della chiacchieratissima relazione tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. Quando si sono conosciuti erano entrambi sposati, lui con la modella Alena Seredova, lei con Rocco Attisani. Era .... Ilaria D'Amico non ci sta a sentirsi dare della rovinafamiglie. La giornalista sportiva ha risposto piccata alla domanda su se si sentisse una rovinafamiglie in relazione alla nascita della sua rela ...