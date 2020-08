Albano Carrisi e la cena con Romina Power senza Loredana Lecciso? Il video dietro anonimato che svela tutto (Di domenica 23 agosto 2020) Loredana c'era. Ed era seduta accanto ad Al Bano. Così la faccenda della cena a Cellino non è più un giallo. Non ci sono retroscena bomba. Rassegnatevi. Prima facciamo un passo indietro. Rewind: Al Bano organizza una rimpatriata (c'è anche la sua ex moglie Romina Power). A Cellino arriva pure Mogol. Ma secondo alcuni siti la Lecciso sarebbe stata assente. Fake news. Eppure in esclusiva siamo in possesso di un video (che non pubblichiamo perché la nostra fonte ci chiede l'anonimato) che ribalta quello che alcuni blogger raccontano da diverse ore. In pratica, questo scatto smonta pezzo per pezzo l'indiscrezione circolata dopo un'Ig Stories di Yari Carrisi, ... Leggi su liberoquotidiano

