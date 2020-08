Alan Sorrenti: "I miei anni '70 e la voglia di libertà. Siamo ancora figli delle stelle" (Di domenica 23 agosto 2020) L'artista napoletano si racconta: dopo 43 anni anche i giovani ascoltano la mia canzone, oggi manca quell'energia. "Los Angeles, gli amori e la psichedelia: eravamo parte di una rivoluzione oltre la ... Leggi su quotidiano

radio7asiago : Now Playng: Alan Sorrenti - Tu Sei L'unica Donna Per Me - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda ALAN SORRENTI - FIGLI DELLE STELLE - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda ALAN SORRENTI - TU SEI L'UNICA DONNA PER ME - radiosiciliarse : Alan Sorrenti - Figli delle Stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Alan Sorrenti Alan Sorrenti: "I miei anni '70 e la voglia di libertà. Siamo ancora figli delle stelle" Quotidiano.net Alan Sorrenti: "I miei anni '70 e la voglia di libertà. Siamo ancora figli delle stelle"

Alan Sorrenti, come si spiega che dopo 43 anni i giovani ancora ascoltino e canticchino Figli delle stelle? "La forza sta nella musica. Allora il brano era molto avanti, non per niente fu realizzato ...

Un pianista antinconformista

E il caso del Neapolitan Power, nato sulla lezione del pop angloamericano, con l’arrivo di molte band – gli Showmen, gli Osanna, Napoli Centrale, il Balletto di Bronzo – e principalmente di nuovi ...

Alan Sorrenti, come si spiega che dopo 43 anni i giovani ancora ascoltino e canticchino Figli delle stelle? "La forza sta nella musica. Allora il brano era molto avanti, non per niente fu realizzato ...E il caso del Neapolitan Power, nato sulla lezione del pop angloamericano, con l’arrivo di molte band – gli Showmen, gli Osanna, Napoli Centrale, il Balletto di Bronzo – e principalmente di nuovi ...