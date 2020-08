Al via il CineArenaTeatro “Principe” Palestrina Parco Barberini (Di domenica 23 agosto 2020) Al via la grande arena nella suggestiva location di Palestrina, città della Dea Fortuna alle porte di Roma: oltre quaranta pellicole italiane, 8 film di animazione dedicati ai bambini e quattro spettacoli comici. Il CineArena è attivo per tutti gli spettatori, nel verde di Parco Barberini fino a fine settembre e poi con proseguimento al cinema-teatro Principe. Ogni sera il pubblico potrà trovare all’interno della programmazione, eventi speciali, con la presenza di registi e parte del cast nel rispetto della normativa vigente anti Covid-19. La biglietteria si trova presso l’antistante Cinema Principe, info e programma completo sulla pagina Facebook Nuovo Cinema Teatro Principe Palestrina. Di seguito la locandina e la programmazione completa. Concludiamo con la campagna di sostegno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

