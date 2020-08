Al Mater Olbia da domani via ai tamponi per i cittadini e i turisti della Gallura: (Di domenica 23 agosto 2020) , Visited 1 times, 1 visits today, Notizie Simili: I test per il coronavirus al Mater Olbia,… Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia del… Al Mater Olbia via all'... Leggi su galluraoggi

sardanews : Coronavirus, al Mater Olbia tamponi per i cittadini e per gli ospiti della Gallura - Thunderciccio : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - piero_podda : @eugenio_zoffili #Nizzi ha deciso che @LegaSalvini e il suo - tiziRMA : RT @piero_podda: In #Sardegna la sanità a guida @LegaSalvini fa acqua qualcuno inizia a capirlo. #AFORAS SA #Lega L'#UnioneSarda https://t… - piero_podda : In #Sardegna la sanità a guida @LegaSalvini fa acqua qualcuno inizia a capirlo. #AFORAS SA #Lega L'#UnioneSarda -