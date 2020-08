Agrigento, chiama la polizia: "Non ho soldi per mangiare". E gli agenti gli portano la spesa (Di domenica 23 agosto 2020) Il pensionato ha raccontato che non pranzava da giorni. Inattesa, gli è arrivata la visita dell'equipaggio di una volante che aveva fatto tappa al supermercato Leggi su repubblica

