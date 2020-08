Agrigento, anziano telefona alla polizia: "Non mangio da giorni". E gli agenti portano il cibo (Di domenica 23 agosto 2020) Salvatore Di Stefano La commovente vicenda è stata raccontata dalla stessa polizia attraverso la pagina Facebook. Dopo aver fatto una bella spesa all'uomo - in parte offerta dal proprietario del supermercato - ed avergli fatto compagnia per un po', gli agenti hanno prontamente segnalato il caso agli assistenti sociali Una storia commovente quella che arriva dal cuore della Sicilia, per l'esattezza da Agrigento, e che ha come protagonista il grande cuore delle nostre forze dell'ordine, sempre pronte a prodigarsi per i cittadini con ogni mezzo possibile. E' la stessa polizia di Stato a raccontarla nei minimi dettagli attraverso la sua pagina Facebook ufficiale. Un anziano agrigentino che vive da solo si è rivolto al 112 con una telefonata ... Leggi su ilgiornale

