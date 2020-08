Agrigento, anziano senza soldi non mangia da giorni: interviene la Polizia (Di domenica 23 agosto 2020) Da Agrigento arriva una toccante storia che suscita vari tipi di sentimento: la tristezza per la condizione di un anziano, ma anche le sensazioni positive di una storia a lieto fine. Trovandosi in situazione di difficoltà, un anziano signore ha chiamato la Polizia, che si è fatta trovare pronta per aiutarlo. senza soldi per il cibo, anziano si rivolge alla Polizia La vicenda è venuta alla luce direttamente dai canali della Polizia di Stato. Qualche giorno fa, un anziano di Agrigento si è trovato solo in casa, senza cibo né soldi per comprarlo. “I costi di bollette e affitto” viene riferito, avrebbero portato ... Leggi su thesocialpost

