Affissioni abusive, Luise: “Candidati nel nome della legalità e non rispettano le regole” (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno (Ce) – “A Castel Volturno i candidati regionali predicano bene e razzolano male. Migliaia sono i manifesti elettorali affissi in città. Li ritroviamo praticamente ovunque: lungo le strade, su cabine elettriche, sui muri, su contenitori della raccolta degli abiti usati e non solo. E’ una vergogna”. A parlare è Antonio Luise, candidato alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 tra le fila della “Lega – Premier Salvini”, a sostegno dell’aspirante governatore Stefano Caldoro. “Bisognerebbe dire ai candidati che esiste un’etica da seguire in campagna elettorale. Non è possibile distruggere il decoro urbano ed avviare un processo dove il più forte vince, annichilendo qualsiasi ... Leggi su anteprima24

La Spezia - In vista prossima tornata elettorale, in conformità ad analoghe direttive del Ministero dell'Interno, il Prefetto della Spezia dott.ssa Maria Luisa Inversini ha ritenuto opportuno richiama ...

