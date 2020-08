Aborto facile, indecente blitz estivo della sinistra al governo. FdI chiede il ritiro delle linee guida (Di domenica 23 agosto 2020) “Consultori e donne, la legge parla chiaro” è il titolo di un’analisi con cui l’Avvenire, il quotidiano dei vescovi, afferma come “continui a suscitare perplessità la decisione ministeriale di coinvolgere i consultori familiari nella pratica abortiva”. L’Aborto facile e fai da te, direttamente nei consultori, con una pillolina ingerita come se fosse una zigulì, dovrebbe indignare tutti, non solo i cattolici. Ma fa decisamente felice l’ala sinistra della maggioranza… Le linee guida sull’Aborto che offendono i cattolici La questione nasce dalle nuove linee guida pubblicate dal ministero della Salute sull’Aborto ... Leggi su secoloditalia

