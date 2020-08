Abete: “Riapertura stadi? Inopportuna vista la crescita dei contagi” (Di domenica 23 agosto 2020) “La riapertura degli stadi? Il problema va inserito nel contesto del Paese: di fronte alla crescita dei contagi e ad alcune restrizioni decise negli ultimi giorni dal Governo non è questo il momento opportuno“. Queste le parole di Giancarlo Abete, ex presidente Figc, in un’intervista rilasciata all’Italpress. “Resta comunque un discorso aperto: va verificato anche ciò che fa l’Uefa in relazione alle competizioni internazionali” precisa Abete, “c’è già un gran dibattito sulla partecipazione del pubblico alla Supercoppa europea“. “La problematica del Covid-19 non è risolta, quindi bisogna andare avanti con responsabilità e prudenza” prosegue Abete, “la partita ora si ... Leggi su sportface

