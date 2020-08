500 Miglia di Indianapolis, Takuma Sato centra il bis in carriera: Alonso fallisce l’assalto alla Triple Crown (Di lunedì 24 agosto 2020) L’edizione numero 104 della 500 Miglia di Indianapolis la vince Takuma Sato, che centra così un clamoroso bis in carriera dopo aver trionfato sull’ovale americano anche nel 2012. Jonathan Ferrey/Getty ImagesUn successo arrivato in regime di bandiere gialle, dopo il tremendo incidente occorso a Spencer Pigot, finito contro le barriere di protezione che delimitano l’ingresso della pit lane. Un episodio che fa calare il sipario con un piccolo margine di anticipo sulla corsa, vinta dal giapponese davanti a Dixon, Rahal, Ferrucci e Newgarden. Solo un ventunesimo posto per Fernando Alonso, che completa per la prima volta la 500 Miglia di Indy in carriera senza riuscire a centrare l’impresa ... Leggi su sportfair

