24 agosto 2016: il terremoto nel Centro Italia, un’altra dura lezione (Di domenica 23 agosto 2020) Nel numero di agosto 2017, a un anno dall’evento sismico del Centro Italia, Le Scienze ha pubblicato un articolo sul terremoto allegando alla rivista una riedizione del libro “Sotto i nostri piedi. Storie di terremoti, scienziati e ciarlatani” (di A. Amato, ed. Codice, 2016). Il libro era uscito prima dei terremoti del 2016, ragion per cui avevo voluto aggiornarlo con un nuovo capitolo, il 12, che avevo intitolato: Amatrice 2016: un’altra dura lezione. Infatti, a ogni terremoto speriamo sempre che le cose vadano meglio del precedente, ma purtroppo rimaniamo puntualmente delusi. Nel nuovo capitolo provavo a ragionare, come per molti eventi antichi e recenti in altre parti del libro, sui ... Leggi su meteoweb.eu

