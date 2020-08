23 agosto 2020, oggi si festeggia Santa Rosa da Lima (Di domenica 23 agosto 2020) Nella giornata di oggi, 23 agosto 2020, il mondo cattolico celebra una Santa molto importante ed amata, ovvero Santa Rosa da Lima. Santa Rosa da Lima, il santo del giorno 23 agosto: vita, morte, miracoli, feste, sagre, curiosità sulla Santa Nata il 20 aprile 1586, in Perù, Rosa proveniva da una nobile famiglia spagnola che, dopo aver assicurato alla piccola un’infanzia agiata, subì negli anni seguenti un declino finanziario. Da giovane quindi Rosa aiutava la propria famiglia con lavori di ricamo, ma la sua aspirazione era spirituale. La famiglia acconsentì alla sua idea di creare, in casa, un ricovero per i poveri ed i ... Leggi su italiasera

you_trend : ?? #Coronavirus, 22 agosto 2020 • Attualmente positivi: 17.503 • Deceduti: 35.430 (+3, +0,01%) • Dimessi/Guariti: 2… - ilpost : Il confronto tra i dati di oggi e quelli di metà maggio racconta solo una minima parte dell’evoluzione del virus in… - ilpost : Perché bisogna fare attenzione a paragonare i contagi di oggi a quelli di maggio - CCISS_Ministero : A1 Milano-Bologna code causa lavori tra Svincolo Fidenza (Km 90,4) e A1 Svincolo Parma (Km 110,4) in direzione Bo… - samuele26572 : RT @tempoweb: Balla solo #Zingaretti. Danze vietate per tutti tranne alla #FestadellUnita -