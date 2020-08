Zlatan Ibrahimovic si rilassa sul suo yacht extralusso da 20 milioni di euro - (Di sabato 22 agosto 2020) Biagio Carapezza Il campione svedese sta trascorrendo le vacanze in Sardegna insieme alla moglie e ai due figli a bordo del suo yacht del valore di venti milioni di euro Zlatan Ibrahimovic, centravanti in forza al Milan, sta trascorrendo le vacanze in Sardegna in compagnia della moglie Helena, e dei due figli Maximilian e Vincent. Il campione svedese è giunto sull'isola a bordo del suo yacht Riva 100 Corsaro, realizzato presso i cantieri italiani Riva a La Spezia, acquistato due anni fa, nell'estate del 2018, per la cifra di venti milioni di euro. Già all'epoca dell'acquisto Ibrahimovic aveva documentato attraverso i suoi canali social le fasi della compravendita ed il varo dell'imbarcazione. Lo ... Leggi su ilgiornale

