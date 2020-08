Zanzare mutanti: ne verranno rilasciate milioni in Florida (Di sabato 22 agosto 2020) In Florida 750 milioni di Zanzare modificate geneticamente verranno rilasciate per far diminuire le popolazioni locali di questi insetti. L’obbiettivo è quello di combattere la diffusione di malattie deleterie per l’uomo, come Zika e dengue, trasmesse dalle Zanzare stesse. Il rilascio avverrà esattamente nel 2021, e più precisamente nelle isole Keys a largo della Florida. … Leggi su periodicodaily

