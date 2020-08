Zaniolo, la madre: “Tampone negativo per Nicolò” (Di sabato 22 agosto 2020) Sospiro di sollievo in casa Roma. Come annunciato dalla madre Francesca Costa su Instagram, Nicolò Zaniolo è risultato negativo al Covi-19, dopo aver effettuato il tampone. Il giocatore è rientrato dalle vacanze in Sardegna. Sono tre, attualmente, i positivi a Trigoria: il portiere Mirante e due giocatori della Primavera giallorossa. Foto: Twitter Champions League L'articolo Zaniolo, la madre: “Tampone negativo per Nicolò” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

