Zack Snyder's Justice League: il trailer ufficiale e nuove anticipazioni (Di sabato 22 agosto 2020) La versione di Justice League ideata da Zack Snyder ha finalmente un trailer ufficiale grazie al panel del DC FanDome. Zack Snyder ha presentato la sua versione di Justice League che arriverà nel 2021 su HBO Max e, durante il pandel del DC FanDome, è stato presentato il trailer ufficiale del progetto, di cui sono state condivise molte anticipazioni come la suddivisione in quattro parti. Nel video, che era stato anticipato da un filmato leaked, si vedono i villain contro cui combatterà l'eroico team e Clark Kent, ovvero Superman, di nuovo in scena e con il costume nero. Il filmato si conclude con una battuta in cui si sottolinea come nessuno abbia ... Leggi su movieplayer

