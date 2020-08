Youth League, Benfica prima finalista: tris all’Ajax (Di sabato 22 agosto 2020) Il Benfica è la prima finalista della Youth League. La vittoria per 3-0 sull’Ajax, grazi alle reti di Araùjo, Embalò e Dantas, vale la terza finale in sette edizioni per i portoghesi, che incontreranno la vincente tra Salisburgo e Real Madrid. Foto: sito ufficiale Benfica L'articolo Youth League, Benfica prima finalista: tris all’Ajax proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Inter : ?? | UNDER 19 Oggi alle 1?8? torna in campo l'Inter Primavera... per affontare il Real Madrid nei quarti di… - Inter : ?? | UNDER 19 #InterRealMadrid, ci siamo! ?? Ecco le scelte di formazione dei due allenatori per i quarti di finale… - Inter : ?? | FORMAZIONE #InterSRFC, ecco come scenderanno in campo le due squadre! ?? #UYL ?? #InterYouth ????#FORZAINTER - sportli26181512 : Youth League: il Benfica vince 3-0 con l'Ajax e vola in finale: La prima squadra a guadagnare il pass per la finale… - Sport_Mediaset : #YouthLeague - Semifinale! ?? ?? -