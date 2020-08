Youth League 2019/2020: il Real Madrid batte il Salisburgo e vola in finale (Di sabato 22 agosto 2020) Il Real Madrid batte il Salisburgo e vola in finale nella Youth League 2019-20. Al Colovray Stadium di Nyon la selezione giovanile delle merengues batte 2-1 la squadra austriaca e conquista l’accesso all’atto conclusivo dove affronterà il Benfica. Per il Real doppio vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Latasa e Gutierrez mentre il Salisburgo accorcia le distanze su rigore con Sucic al 50′. Grazie al 2-1 il Real sarà dunque presente nella finale di martedì 25 agosto: fischio d’inizio alle ore 18:00. Leggi su sportface

