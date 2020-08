Youth League 2019/2020, Ajax ko: il Benfica vince 3-0 e vola in finale (Di sabato 22 agosto 2020) Il Benfica batte l’Ajax per 3-0 e conquista il primo dei due pass per la finalissima di Youth League, che avrà luogo sempre a Nyon, ma il prossimo martedì 25 agosto. Tra le mura del Colorvay Sports Centre di Nyon la prima frazione di gioco vede il Benfica più in partita rispetto agli avversari. La prima occasione del match, infatti, è dei portoghesi: al 9′ Araujo ci prova a botta sicura con un colpo di testa, ma arriva il salvataggio sulla linea da parte di un difensore dell’Ajax, ma brivido per la formazione di Heitinga che sembra essere presa in contro tempo dall’alto pressing dei ragazzi di Castro. Al 24′ si fa vedere in avanti anche l’Ajax con il giovanissimo Martha che prova a chiudere il ... Leggi su sportface

Inter : ?? | UNDER 19 Oggi alle 1?8? torna in campo l'Inter Primavera... per affontare il Real Madrid nei quarti di… - Inter : ?? | UNDER 19 #InterRealMadrid, ci siamo! ?? Ecco le scelte di formazione dei due allenatori per i quarti di finale… - Inter : ?? | FORMAZIONE #InterSRFC, ecco come scenderanno in campo le due squadre! ?? #UYL ?? #InterYouth ????#FORZAINTER - sportface2016 : #YouthLeague 2019/2020, il #Benfica si aggiudica il primo dei due pass per la finalissima battendo l'#Ajax per 3-0 - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #YouthLeague - Semifinale! ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Youth League Diretta/ Benfica Ajax Youth league (risultato 1-0) streaming tv Canale20: intervallo!

Benfica Ajax, diretta dall’arbitro Antti Munukka, è la partita in programma oggi sabato 22 agosto 2020, tra le mura del Colorvay Sports Centre di Nyon: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Si en ...

Juventus, soluzione interna: Lamberto Zauli promosso dalla Primavera all’Under 23

PANCHINA E MERCATO - Bianconeri scatenati: presi i 2003 Samuel Iling-Junior (Chelsea) e Félix Nzouango Bikien (Amiens) e i 2004 Bayron Strijdonck (AZ Alkmaar) e Samuel Mbangula (Anderlecht) La sconfit ...

Benfica Ajax, diretta dall’arbitro Antti Munukka, è la partita in programma oggi sabato 22 agosto 2020, tra le mura del Colorvay Sports Centre di Nyon: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Si en ...PANCHINA E MERCATO - Bianconeri scatenati: presi i 2003 Samuel Iling-Junior (Chelsea) e Félix Nzouango Bikien (Amiens) e i 2004 Bayron Strijdonck (AZ Alkmaar) e Samuel Mbangula (Anderlecht) La sconfit ...