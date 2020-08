WTA Cincinnati – Gauff ko all’esordio: Sakkari trionfa in poco più di un’ora (Di sabato 22 agosto 2020) Un esordio amaro per Coco Gauff al torneo WTA di Cincinnati: la giovane tennista statunitense ha ceduto alla greca Sakkari in due set, in poco più di un’ora. Sakkari, numero 21 al mondo, ha trionfato in un’ora e 6 minuti di gioco col punteggio di 6-1, 6-3, staccando il pass per i sedicesimi del torneo.L'articolo WTA Cincinnati – Gauff ko all’esordio: Sakkari trionfa in poco più di un’ora SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Fprime86 : RT @Alenize82: Si riparte ad alto livello con il #tennis. Si riparte con #HawkEyeLive. Niente giudici di linea, circa 50.000$ a campo per t… - SuperTennisTv : Si torna in campo a New York (WTA Premier Cincinnati) e Todi. ? 17:00 Alexandrova ?? Rybakina ? a seg. Sakkari ?? G… - sportface2016 : RT @Alenize82: Si riparte ad alto livello con il #tennis. Si riparte con #HawkEyeLive. Niente giudici di linea, circa 50.000$ a campo per t… - MatteoDG93 : RT @Alenize82: Si riparte ad alto livello con il #tennis. Si riparte con #HawkEyeLive. Niente giudici di linea, circa 50.000$ a campo per t… - Alenize82 : Si riparte ad alto livello con il #tennis. Si riparte con #HawkEyeLive. Niente giudici di linea, circa 50.000$ a ca… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Cincinnati DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2020/ Video streaming tv: De Minaur eliminato Il Sussidiario.net DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2020/ Video streaming tv: De Minaur eliminato

Diretta Atp Wta Cincinnati 2020: orario e risultato live delle partite che sabato 22 agosto inaugurano il torneo di tennis. Si gioca a porte chiuse e a Flushing Meadows, sede degli Us Open. Diretta At ...

Us Open, Serena Williams: «Nella mia casa non entrerà nessuno. Paura del Covid, ho già avuto guai ai polmoni»

La storia è nota: molti, visto il periodo, considerano i prossimi Us Open non un vero torneo dello Slam, vista la già sicura assenza di sei delle prime 10 giocatrici del mondo. C’è chi vorrebbe un ast ...

Diretta Atp Wta Cincinnati 2020: orario e risultato live delle partite che sabato 22 agosto inaugurano il torneo di tennis. Si gioca a porte chiuse e a Flushing Meadows, sede degli Us Open. Diretta At ...La storia è nota: molti, visto il periodo, considerano i prossimi Us Open non un vero torneo dello Slam, vista la già sicura assenza di sei delle prime 10 giocatrici del mondo. C’è chi vorrebbe un ast ...