Wonder Woman 1984: il nuovo trailer presentato al DC Fandome (Di sabato 22 agosto 2020) Al DC Fandome è stato presentato un nuovo trailer di Wonder Woman 1984, attesissimo sequel del film di successo uscito nel 2017. Al DC Fandome è stato presentato un nuovo trailer di Wonder Woman 1984, attesissimo sequel del film di successo uscito nel 2017. Attesissimo era anche il nuovo trailer, arrivato a otto mesi di distanza dal primo, causa modifiche nella data di uscita: il secondo capitolo delle avventure in solitario della principessa amazzone Diana era inizialmente previsto per giugno, ed è poi stato rimandato ad agosto e successivamente a ottobre (i poster più recenti evitano di ... Leggi su movieplayer

