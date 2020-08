Wonder Woman 1984: il nuovo trailer italiano del film con Gal Gadot (Di sabato 22 agosto 2020) Il nuovo trailer italiano di Wonder Woman 1984 che è stato presentato al Dc FanDome: Gal Gadot riprende il ruolo di Diana Prince e vediamo anche Cheetah in azione. Arriva sui nostri schermi il nuovo trailer italiano di Wonder Woman 1984, atteso sequel del film con Gal Gadot. Il secondo film dedicato alle avventure di Diana Prince sarebbe dovuto uscire quest'anno, poi è stato rinviato al mese di ottobre (anche se per cautela non c'è una data ufficiale). L'attuale situazione di emergenza però non ha impedito a Wonder Woman una nuova presentazione al DcFandome. ... Leggi su movieplayer

