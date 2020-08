Wonder Woman 1984, Diana Prince torna in azione nel nuovo coloratissimo trailer (Di sabato 22 agosto 2020) Finalmente ci siamo: come anticipato da una locandina, Warner Bros. ha appena diffuso un nuovo trailer ufficiale dedicato a Wonder Woman 1984, il secondo capitolo della saga interamente dedicata alla coraggiosa eroina nata nei fumetti. Il filmato è stato diffuso durante il DC FanDome, evento online iniziato proprio poche ore fa. https://youtu.be/oU62XjwlNzg Wonder Woman 1984 è certamente uno tra i film DC più attesi, considerando il successo del precedente capitolo. Si tratta della quarta apparizione di Gal Gadot nei panni di Diana Prince, dopo Batman v Superman: Dawn Of Justice, Wonder Woman e Justice League. Il nuovo trailer ... Leggi su optimagazine

