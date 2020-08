Wanda Nara, doccia hot con vista San Siro (FOTO) (Di sabato 22 agosto 2020) Nuovo post provocante di Wanda Nara, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una FOTO che vede la moglie e agente di Mauro Icardi intenta a rinfrescarsi con la doccia in quel di Milano. La coppia infatti possiede ancora la casa con vista San Siro, nonostante il passaggio dall’Inter al Paris Saint Germain dell’argentino. La FOTO ha immediatamente attirato i like e i commenti di migliaia di followers. Il post su Instagram di Wanda Nara View this post on Instagram Amante de los atardeceres 🌅 A post shared by Wanda Nara (@Wanda icardi) on Aug 20, 2020 at 11:35am PDT Leggi su sportface

Seno_Coseno : #WandaNara, il #costume è troppo piccolo - horny_for_celeb : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Wanda Nara - pencil_67 : RT @cmdotcom: #WandaNara fa impazzire i follower: scatto hot in costume con San Siro sullo sfondo! FOTO - BKTPGroup : #Caterina Balivo il nuovo progetto : obiettivo Wanda Nara per piacere al marito | Video - MeteoWeek Caterina Balivo… - paologaio71 : @jinfry_77_ Questa oeró è na bella furbina. Chissà quanti rumors nerazzurri ha raccolto da Wanda Nara. -