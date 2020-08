Vladimir Luxuria, rivelazione shock su un politico “Ho ricevuto delle avance” (Di sabato 22 agosto 2020) Ultimamente Vladimir Luxuria sembra sia stata intervistata dal settimanale Novella 2000 e pare che nel corso dell’intervista si sia lasciata andare ad una rivelazione piuttosto scioccante. Sicuramente si tratta di un personaggio molto particolare, attivista lgbt, politica, attrice, opinionista TV, cantante e concorrente anche di diversi reality show, oggi Vladimir è uno dei personaggi più noti e più influenti del nostro paese. Recentemente Vladimir ha deciso di sottoporsi ad una intervista, nel corso della quale pare si sia lasciata andare ad alcune rivelazioni che hanno lasciato un po’ tutti tenta parole. Vladimir Luxuria, dichiarazioni shock al settimanale Novella 2000 Del resto bisogna aspettarselo, visto che ... Leggi su aciclico

"Se c'è un'occasione non me la lascio sfuggire. Non sono Belen, ma nel mio piccolo ho avuto qualche precedente, anche in ambito politico. In alcuni casi ho accettato, in altri ho declinato come succed ...