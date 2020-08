Viviana Parisi, spunta il retroscena su Gioele: il piccolo piangeva sempre (Di sabato 22 agosto 2020) Viviana Parisi, i vicini di casa raccontano che era «stanca, non sorrideva, era assente. Aveva ritirato Gioele dall'asilo». A parlare è Tiziano Pitale, un commerciante che ha lo Show-room vicino all'abitazione di Viviana Parisi e di Daniele Mondello a Venetico, piccolo centro del messinese, a 280 metri di altitudine. Gioele via dall'asilo, piangeva sempre «Viviana aveva ritirato già prima del lockdown per il Covid il piccolo Gioele dall'asilo - dicono i vicini -. Sembra perché il bambino piangesse sempre. Lei era molto legata a questo figlio. Forse troppo. Io L'ho vista pochi giorni prima di ... Leggi su howtodofor

Corriere : «Viviana Parisi ha ucciso Gioele e poi si è lanciata dal traliccio» Le conferme dalla P... - Corriere : «Viviana Parisi ha ucciso Gioele e poi si è lanciata dal traliccio» Le conferme dalla Polizia scientifica - Adnkronos : #VivianaParisi, il legale: '#Gioele e la madre morti in due luoghi diversi' - infoitinterno : Viviana Parisi, tentativo di suicidio a giugno nei certificati medici. Ma per la famiglia è un incidente - PieroSalvadori : @Corriere leggendo il testo direi che lo dice il Macrì del corriere non la scientifica: 'Dopo aver uccico il picco… -