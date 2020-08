Viviana Parisi: si cercano tracce di Dna sui vestiti, nuovi sopralluoghi nell’area del ritrovamento (Di sabato 22 agosto 2020) Le indagini su Viviana Parisi e il figlio Gioele continuano, una vicenda con tanti nodi e dubbi da sciogliere. Dopo il tragico ritrovamento dei due gli inquirenti stanno cercando di capire se la pista dell’omicidio-suicidio è valida o se sono stati aggrediti dagli animali selvatici nei boschi di Caronia. Esami sul corpo di Viviana Si stanno effettuando gli esami sul corpo di Viviana, se ci sono tracce di Dna di natura umana. Il medico legale Elvira Spagnolo afferma che ci sono delle difficoltà perchè il corpo essendo in avanzato stato di decomposizione e i vestiti anch’essi putrefatti il Dna può essersi rovinato e quindi non è facile estrarlo. I corpi di madre e figlio sono stati trovati a pezzi trascinati ... Leggi su quotidianpost

Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - Adnkronos : #VivianaParisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è #Gioele' - infoitinterno : Giallo di Caronia, analisi a Palermo per gli abiti di Viviana Parisi in cerca della verità - FeedelissimoCom : Viviana Parisi, terminato l’esame sui vestiti. Le prime dichiarazioni dei medici -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi Viviana Parisi, il legale: "Gioele e la madre morti in due luoghi diversi" Adnkronos “Viviana Parisi e suo figlio Gioele morti in due luoghi diversi”, agghiacciante ipotesi

Un’ulteriore perlustrazione della Polizia scientifica, questa mattina, nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, dove sono stati ritrovati i resti di Viviana e Gioele. Vista la distanza di ...

I legali della famiglia Mondello: “Viviana e Gioele morti in momenti e posti diversi”

Oggi il sopralluogo di una task force di esperti nei luoghi del rinvenimento dei due cadaveri. Nella boscaglia di Caronia si cercherà di capire che tipo di fauna potrebbe avere aggredito madre e figli ...

Un’ulteriore perlustrazione della Polizia scientifica, questa mattina, nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, dove sono stati ritrovati i resti di Viviana e Gioele. Vista la distanza di ...Oggi il sopralluogo di una task force di esperti nei luoghi del rinvenimento dei due cadaveri. Nella boscaglia di Caronia si cercherà di capire che tipo di fauna potrebbe avere aggredito madre e figli ...