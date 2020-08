Viviana Parisi, prime conferme del suicidio: “Si è lanciata dal traliccio” (Di sabato 22 agosto 2020) Il ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi a tre metri dal traliccio lascia pochi dubbi riguardo alle circostanze della sua morte. Il primo incrocio dei dati analizzati dai medici legali e dalla Polizia scientifica punta in un’unica direzione: Viviana Parisi non è scivolata, ma si è deliberatamente lanciata da quel traliccio sulla montagna di Caronia. … L'articolo Viviana Parisi, prime conferme del suicidio: “Si è lanciata dal traliccio” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

