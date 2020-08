Viviana Parisi potrebbe essersi suicidata (Di sabato 22 agosto 2020) L'ipotesi dei legali della famiglia Mondello sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele non sembra trovare riscontro nelle ultime indiscrezioni che arrivano dagli ambienti investigativi. Le analisi della polizia scientifica e dei medici legali, infatti, porterebbero ad un'ipotesi ben precisa: Viviana Parisi si sarebbe suicidata lanciandosi dal traliccio su cui era salita e sotto il quale il suo corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto l'8 agosto.Il corpo della 43enne, infatti, sarebbe stato ritrovato a pancia in giù a circa tre metri dalla base del traliccio. Questo, secondo l'ipotesi ritenuta più credibile dagli inquirenti al momento, potrebbe significare che la donna si è lanciata del vuoto.L'autopsia sui resti del bimbo, ... Leggi su blogo

Corriere : «Viviana Parisi ha ucciso Gioele e poi si è lanciata dal traliccio» Le conferme dalla Polizia scientifica - Corriere : «Viviana Parisi ha ucciso Gioele e poi si è lanciata dal traliccio» Le conferme dalla P... - MediasetTgcom24 : Dj morta, gli accertamenti: 'Viviana Parisi ha ucciso Gioele e poi si è lanciata dal traliccio' #Caronia… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Dj morta, gli accertamenti: 'Viviana Parisi ha ucciso Gioele e poi si è lanciata dal traliccio' #Caronia https://t.co… - Spiralwavemood : RT @MediasetTgcom24: Dj morta, gli accertamenti: 'Viviana Parisi ha ucciso Gioele e poi si è lanciata dal traliccio' #Caronia https://t.co… -